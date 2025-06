Yaslarda ehsan verilməsi qadağan olunacaq? - RƏSMİ

Bəzi rayonlarda yas mərasimində ehsan verilməsi ləğv olunub. Bəs bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi qərarı olacaq?

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələnin necə nizama salınacağı sual altındadır:

“Əvvəla, "ehsan" sözü ərəb mənşəlidir və yaxşılıq etmək, xeyirxahlıq göstərmək mənasında işlənir. İnsanlar əgər ehsan etsələr, yəni ehtiyacı olanlara yardım etsələr, bu çox müsbət haldır. Amma etməsələr, bu da onların şəxsi seçimidir. Təəssüf ki, bizdə bəzən "ehsan" anlayışı təkcə yas mərasimlərində yemək verməklə məhdudlaşdırılır. Çoxları düşünür ki, yas yerində yemək vermək mütləqdir. Xeyr, bu, insanların şəxsi istəyindən asılıdır. İstəsələr verərlər, istəməsələr verməzlər. Hətta bəzi yerlərdə bu ənənə artıq tənzimlənib – insanlar sadəcə çay süfrəsi açır, israfın qarşısını almağa çalışırlar. Bu, tamamilə həmin bölgənin adətinə, maddi imkanlara bağlıdır. İslam dinində də yazılıb ki, rəhmətə gedənin ailəsinin evində yemək gözləmək məkruhdur, yəni xoş qarşılanmayan hərəkətdir”.

Hacı Fuad Nurullayev deyib ki, yas mərasimlərində süfrə açmaq dinlə yox, daha çox milli adət-ənənə ilə bağlıdır:

“Necə ki, toylarımızda hər bölgənin öz adəti var, yas mərasimlərində də bu fərqlənir. Misal üçün, cənub bölgəsində camaat birgə yardım toplayır. Toplanan vəsaitlə yemək bişirilir, mərhumun evində süfrə açılır. Bu, həm mərhumun ruhuna dualar oxunması üçün bir vasitədir, həm də ailəyə mənəvi dəstəkdir. Çünki insan acı içindədir və camaat onu tək qoymaq istəmir. Bu adət peyğəmbərimiz dövründən gəlir. O zamanlar insanlar öz evlərindən yemək apararaq mərhumun ailəsinə yardım edirmişlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.