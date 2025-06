Tünzalə Ağayeva beynəlxalq münsiflər heyətinin üzvü seçildi - VİDEO

Hər zaman fərqli layihələrdə yer alan Xalq artisti Tünzalə Ağayeva beynəlxalq müsabiqədə münsif kürsüsünə əyləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz “Bakı 2015 - 10 illik yubileyi: İdman irsinin onilliyi və gələcəyə baxış” proqramı çərçivəsində baş tutan “Süni intellekt və idmanda innovasiya müsabiqəsi”nin təqdimatında iştirak edib.

Estrada ulduzu sözügedən müsabiqədə münsif olub. Müsabiqənin əsas məqsədi gənc yaradıcılıarın süni intellektdən istifadə edərək “Bakı 2015”-in ruhunu və irsini əks etdirməkdir. Onu da vurğulayaq ki, layihə Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşir.

Qeyd edək ki, bu il “Bakı 2015 Avropa Oyunları”nın 10 illik yubeliyidir.

