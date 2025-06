Tramp 36 ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-yə girişini qadağan edir

ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası daha 36 ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-a girişini qadağan edə və ya məhdudlaşdıra bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı “The Washington Post” (WP) Dövlət Departamentinin daxili sənədlərinə istinadən yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, yeni məhdudiyyətlər 25 Afrika ölkəsini, o cümlədən Misir və Cibuti, Mərkəzi Asiya və Karib hövzəsi regionunu əhatə edə bilər. Onların sakinləri ABŞ vizası almaq qadağası ilə üzləşəcək və digər məhdudiyyətlər də tətbiq oluna bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.