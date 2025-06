Hərbi xidmətə gedənlərin nəzərinə

Hərbi xidmətə gedən şəxsləri ən çox narahat edən məsələlərdən biri iş yerlərinin aqibətidir. Onlar geri qayıtdıqdan sonra əvvəlki işlərinə dönə biləcəklərmi sualı ilə üz-üzə qalırlar. Bu isə həm dövlət, həm də özəl sektorda çalışanlar üçün aktuallığını qoruyur.

Hərbi ekspert Tərlan Eyvazov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələ qanunvericilikdə tənzimlənib:

“Belə ki, hər hansı bir şəxs həqiqi hərbi xidmətə gedirsə, onun işlədiyi yerdə vəzifəsi saxlanılmalıdır. Ona əmək haqqı verilməsə də, qanuna uyğun olaraq həmin müddətdə dövlət tərəfindən təminatlar verilir. Əgər subaydırsa, müəyyən məvaciblə, evlidirsə, uşaqlarının sayına uyğun olaraq dövlət tərəfindən müavinət verilir”.

T.Eyvazov qeyd edib ki, istər dövlət qulluğunda, istərsə də qeyri-dövlət sektorunda çalışmasından asılı olmayaraq, iş yeri saxlanılmalı və şəxs xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən həmin iş yerində fəaliyyətini davam etdirməlidir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.