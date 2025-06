Azərbaycanda uşağın anadan olmasına görə ailələrə birdəfəlik müavinət verilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müavinətin məbləği 500 manatdır və hər doğulan uşaq üçün ayrıca hesablanır.

Qeyd edək ki, müavinət valideynlər müraciət etmədən, uşağın doğumu qeydiyyata alındıqdan sonra avtomatik olaraq təyin olunur. Ölü doğulan uşaqlar üçün bu yardım ödənilmir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

