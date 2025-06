Şəmkirdə növbəti hüquqi yardım aksiyası keçirildi

Şəmkir rayonunda Milli Məclisin sədri, 102 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsindən deputat Sahibə Qafarovanın təşəbbüsü, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının dəstəyi ilə vətəndaşlara növbəti pulsuz hüquqi yardım aksiyası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə nəzərə çatdırılıb ki, Azərbaycan müasir, demokratik, hüquqi dövlət kimi, fundamental hüquq və azadlıqların səmərəli müdafiəsinin təmin olunmasını özünün əsas prioriteti elan edib. Bu istiqamətdə möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar ölkəmizdə hüquq sisteminin modernləşməsini və inkişafını təmin edib. Azərbaycan dövləti hər kəsin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir. Bununla belə, seçici müraciətlərində qaldırılan bir sıra məsələləri araşdıranda məlum olur ki, bu problemlər daha çox vətəndaşın həmin məsələ ilə bağlı lazımi məlumata malik olmamasından irəli gəlir. Xüsusilə, hüquqi məsələlərlə əlaqədar olan müraciətlərin bir çoxunda bu tendensiya müşahidə olunur.

Mərasimdə çıxış edən VK sədri Anar Bağırov bu kimi aksiyaların keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edərək, tədbirin təşkilinə görə Milli Məclisin sədrinə minnətdarlığını bildirib.

Sədr deyib ki, Prezident İlham Əliyevin 22 fevral 2018-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Sərəncamına əsasən görülən işlər ölkəmizdə vəkillik institutunun inkişafına mühüm təkan verir. Bu Sərəncamdan irəli gələrək aztəminatlı ailələrə ödənişsiz hüquqi yardım göstərilməsi məqsədilə bir sıra addımlar atıldığını xatırladıb. Bu cür ödənişsiz hüquqi yardımın həyata keçirilməsində Kollegiya üzvləri fəal iştirak edirlər. Bu aksiyada da Kollegiyanın üzvləri vətəndaşların suallarını cavablandıraraq, onlara hüquqi yardım göstərəcəklər.

Tədbirdə Şəmkir rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Süleyman Zeynallı da bu kimi aksiyaların əhəmiyyətini vurğulayıb, ölkəmizdə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində atılan addımların uğurlu nəticələrindən bəhs edib.

Qeyd edək ki, aksiya zamanı ümumilikdə 50 nəfərdən çox vətəndaşa pulsuz hüquqi yardım göstərilib. Müraciət edən şəxslərə şifahi məsləhət verilməklə yanaşı, bəzi sakinlər üçün isə müvafiq ərizələr yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.