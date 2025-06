Xalq artisti Alim Qasımovun qızı Dilruba məzun olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə muğam ifaçısı paylaşım edib. O, Azərbaycan Tibb Universitetindən məzun olan qızının fotolarını paylaşıb:

“Bu yolun hər addımında zəhmət, iradə və inam var. Həyatın heç bir mərhələsində gec deyil. Sən bunu sübut etdin. Səninlə fəxr edirəm, Dilrubə qızım. Məzun adın mübarək”.

