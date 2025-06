Si Cinpin Braziliyaya səfərini ləğv etdi

Çin prezidenti Si Cinpin Rio-de-Janeyroda keçiriləcək BRİKS sammitində iştirak etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “South China Morning Post” (SCMP) qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.

"Çin prezidenti Si Cinpin gələn həftə Rio-de-Janeyroda keçiriləcək BRİKS sammitində iştirak etməyəcək və bu, onun inkişaf etməkdə olan aparıcı ölkələrin toplantısında ilk dəfə iştirak etməməsi deməkdir", - nəşr yazıb.

Məlumata görə, BRİKS sammitində Çin nümayəndə heyətinə çox güman ki, Çinin baş naziri Li Qiang başçılıq edəcək.

