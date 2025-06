Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi, tanınmış şair Xəyal Rzaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun qardaşı Vüsal Rzazadə vəfat edib.

V.Rzazadə böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi.

O, müxtəlif dövrlərdə bir sıra media orqanlarında çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

