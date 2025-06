Əməliyyat edilən aktyor Vüsal Murtuzəliyevin son vəziyyəti açıqlanıb.

Metbuat.az APA-ya istnadən xəbər verir ki, o, artıq reanimasiyada deyil, amma hələ də xüsusi nəzarət altındadır.

“Həkimlər yanına heç kimi buraxmırlar, çünki bərpa dövründə olduğu üçün infeksiya yoluxa bilər”, – Dilarə Əliyeva qeyd edib.

Qeyd edək ki, TƏBİB-in məlumatına görə, həkim müayinəsindən sonra Vüsal Murtuzəliyevə dəqiqləşdirilməmiş beyindaxili qansızma diaqnozu təyin edilib.

