"Real"ın ulduzu bu kluba transfer oldu

“Real Madrid”dən ayrılmağa qərar verən xorvatiyalı futbolçu Luka Modriçin yeni komandası bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Milan”ın Modriçlə müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəldiyi irəli sürülüb. Modriç Klublararası Dünya Kubokunda “Real”ın heyətində iştirak edir. İddialara görə, Modriç “Real”la müqaviləsi yekunlaşana qədər transferin elan edilməsini istəməyib.

Qeyd edək ki, Luka Modriçin “Real”la müqaviləsi yekunlaşmaq üzrədir. “Real” futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamaq barədə maraqlı olmadığı irəli sürülmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.