Bu valyuta kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsini 2,0035 manat müəyyən edilib.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Avropanın vahid valyutasının rəsmi məzənnəsi 46 ay (3 il 10 ay) bundan əvvəl 2 manatı keçib. 2021-ci il sentyabrın 17-də məzənnə 2,0014 manat müəyyən olunub.

