Bu şəxslərə hərbi xidmətdən möhlət verilir?

Bəzən ali təhsil alan gənclər müxtəlif səbəblərdən imtahanlardan kəsilirlər. Kəsrini bağlamaq üçün isə onların yenidən imtahana girməsi tələb olunur. Məhz bu dövrdə həmin tələbələrə hərbi xidmətə çağırış vərəqəsi də gələ bilər. Bu isə bir çoxları üçün sual doğurur: universitetdə kəsri olan tələbələrə hərbi xidmətdən möhlət verilir?

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, vətəndaş təhsilini davam etdirməsi ilə bağlı (təhsilini bitirəcəyi son müddət göstərilməklə) ali təhsil müəssisəsindən rəsmi imzalı arayışı (gerbli, möhürlü, rektor və ya prorektor tərəfindən imzalanmış blankda) rayon çağırış komissiyasına təqdim etməlidir.

“Bundan sonra komissiya tərəfindən sənədə baxılıb qərar verilir”, - deyə cavabda qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

