133 nömrəli avtobus niyə gecikir?

İctimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlər avtobusların intervalında yaranan gecikmələrdən narazılıq edirlər. Bu hal xüsusilə 133 nömrəli avtobus xəttində yaşanıb. Maraqlıdır ki, hazırda təhsil müəssisələri də bağlıdır. Bəs bu halda səhər saatlarında avtobusların hərəkətindəki ləngimələr nədən qaynaqlanır?

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 133 nömrəli marşrutda 14 avtobus 9-11 dəqiqə intervalla fəaliyyət göstərir:

“Bu gün saat 12:41-də 133 nömrəli marşrut üzrə hərəkət edən avtobus Gülməmməd Ramazanov küçəsi istiqamətində texniki nasazlıq olduğu üçün xətdən kənarlaşdırılıb. Bu səbəbdən saat 13:03 və 13:24 radələrində avtobusun intervalında artım müşahidə olunub”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

