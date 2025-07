Arda ilə Bellinqem mübahisə etdi - "Real"da gərginlik

FİFA Klublararası Dünya Çempionatında "Real Madrid"in "Yuventus"u 1:0 hesabı ilə məğlub etdiyi matçda Arda Gülerlə Cude Bellinqhem meydanda mübahisə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmaya ilk 11-də başlayan Ardanın Bellinqhemlə yaşadığı mübahisə sosial mediada müzakirə edilib. Qarşılaşma zamanı iki futbolçunun gərgin dialoqu kameralara əks olunub. İngilis ulduzun epizoddan sonra Ardaya sərt reaksiya verməsi türk oyunçunu qəzəbləndirib. Bellinqhem epizodla bağlı açıqlama vermək istəyirmiş kimi əllərini açaraq Ardaya reaksiya verib.

