Mərkəzi Bankı “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanuna əsasən ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri sahəsində fəaliyyət göstərmək istəyən təşkilatların qiymətləndirilməsini həyata keçirib.

AMB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu qiymətləndirmə çərçivəsində Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə “MilliKart” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə ödəniş sistemi operatoru fəaliyyəti üzrə müddətsiz lisenziya təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.