Bu cərimələr silinə bilər

Bir çox insan müxtəlif səbəblərlə, məsələn, vaxtı ikən karantin qaydalarını pozduğuna, ya da yol hərəkəti qaydalarını düzgün yerinə yetirmədiyinə görə cərimələnib. Bəziləri bu cərimələri vaxtında ödəyib, bəziləri isə illərdir ki, ödəməyib. Bəs görəsən, bu cərimələr vaxt keçdikcə silinə bilər?

Hüquqşünas Elşad İsayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əgər hər hansı bir inzibati cərimə və ya inzibati qaydada tənbeh tətbiq olunmuş protokol qüvvədədirsə, o, yalnız yuxarı səlahiyyətli orqan və ya məhkəmə tərəfindən ləğv olunduğu halda hüquqi qüvvəsini itirə bilər. Əks halda, bu cərimə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməlidir.

Onun sözlərinə görə, bəzi hallarda cərimənin ödənilməməsi, yəni məsuliyyətdən azad olunması mümkündür:

“Belə ki, iki əsas hüquqi mexanizm mövcuddur. Birincisi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 145-ci maddəsinə əsasən, əgər inzibati məsuliyyət müəyyən edən norma qüvvədən düşübsə, barəsində icraat aparılan şəxs artıq məsuliyyət daşımır. Hətta şəxs dünyasını dəyişibsə, bu halda da icraata xitam verilir. Həmçinin fiziki və hüquqi şəxslər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunduqdan sonra bir il müddətində həmin cərimələr ödənilmirsə, avtomatik olaraq həmin cərimələrin tələb olunması yolverilməzdir.

Digər bir halda isə, Konstitusiyanın 149-cu maddəsinin VI bəndində və İnzibati Xətalar Məcəlləsində qeyd edilir ki, hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyətini yüngülləşdirən və ya vəziyyətini yaxşılaşdıran qanunlar geriyə şamil olunur. Bu o deməkdir ki, əgər hər hansı əməl əvvəllər inzibati xəta sayılırdısa, lakin sonradan bu norma qüvvədən düşübsə, həmin cərimələrin silinməsi mümkündür”.

E.İsayev qeyd edib ki, inzibati cərimə qərarı qüvvəyə mindiyi gündən etibarən 30 gün ərzində ödənilməlidir. Əgər cərimə məhkəmə qərarı ilə tətbiq olunubsa, bu halda ödəniş 10 gün ərzində həyata keçirilməlidir:

“Əgər cərimə vaxtında ödənilməzsə, bu zaman İcra haqqında Qanuna uyğun olaraq, məsələ icra məmuruna yönləndirilir və cərimənin məcburi şəkildə tutulması prosesi başlayır. Bu zaman vətəndaşın əmlakına və ya bank hesablarına yönəlik tədbirlər görülə, şəxsin ölkədən çıxışı məhdudlaşdırıla bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

