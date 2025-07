Xəbər verdiyimiz kimi, Siyəzəndə qadın paraşütlə qayaya çırpılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Beş Barmaq dağında qeydə alınıb. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Nuranə Məcidova paraşütlə eniş edərkən qayaya çırpılıb və hadisə nəticəsində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Musavat.com Nuranə Məcidovanın fotolarını təqdim edir:

