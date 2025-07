Hadisə zamanı Nuranə tək olmayıb - Təlimçi DANIŞDI

Xəbər verdiyimiz kimi, Siyəzəndə Beşbarmaq dağında paraşütlə uçuş zamanı faciə baş verib. 36 yaşlı Nuranə Məcidova qayaya çırpılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paraşüt idmanı üzrə təlimatçı Oktay Qasımov danışıb. Onun sözlərinə görə, qadın uçuş zamanı digər pilotlarla birlikdə olub, lakin arada məsafə olduğundan hadisənin qarşısını almaq mümkün olmayıb:

“Hadisəni görüblər, dərhal yaxınlaşıblar. Təəssüf ki, artıq gec idi. O, 10 il əvvəl də oxşar bir qəza yaşamışdı, lakin o zaman yüngül xəsarət almışdı. Sonradan yenidən paraşütlə uçuşlara başlamışdı”.

Məlumata görə, Nuranə Məcidovanın 7 yaşlı övladı var idi.

Ətraflı məlumat Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.