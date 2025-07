İtaliya millisinin və "Yuventus"un keçmiş müdafiəçisi Corcio Kyellini klub alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ABŞ-nin "Los Anceles" klubunun səhmlərinin bir hissəsini alıb.

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə "Yuventus"dan ayrılan Corcio Kyellini "Los Anceles" klubuna transfer olmuşdu. Futbolçu bu klubda 2023-cü ilə qədər forma geyinib. Corcio Kyellini "Los Anceles"klubu ilə MLS çempionluğuna imza atıb.

