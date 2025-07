Suraxanı rayonunun 2 qəsəbəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

"Azəriqaz"dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “Bülbülə” və “Yeni Suraxanı” qaz kəmərlərinin 10.07.2025-ci il tarixində hava kompressoru vasitəsilə kipliyə sınaq olunması məqsədilə qaz təchizatı dayandırılacaq.

Suraxanı rayonunun Bülbülə və Yeni Suraxanı qəsəbələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

