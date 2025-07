​"Qalatasaray"ın planı iflasa uğradı - Osimhen transferi bitdi

"Qalatasaray" Viktor Osimheni transfer etmək üçün “Napoli"i ilə anlaşa bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya klubu "Qalatasaray"la danışıqları dayandırıb. İddialara görə, buna səbəb "Qalatasaray"ın Viktor Osimhen üçün 75 milyon avronun ödəniləcəyinə dair zəmanət verə bilməməsidir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Qalatasaray"ın 75 milyon avroluq sərbəst qalma pulunu 5 dəfəyə ödəmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. "La Gazzetta dello Sport"da yer alan xəbərə görə, "Napoli" məbləği birdəfəlik istəyir. Bildirilir ki, "Qalatasaray" artıq Osimhenlə anlaşıb. Futbolçuya 4 illik müqavilə, illik 16 milyon avro maaş və sponsorluq gəlirləri ilə daha da artacaq müqavilə təklif edilib.

