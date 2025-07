Məğlubiyyət baha başa gəldi - "Real"da dəyişiklik

“Real Madrid” rəhbərliyi Xabi Alonso ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəhbərlik Alonsoya klubun transfer siyasətinə tam nəzarət səlahiyyəti verib. Məşqçi transferlərlə bağlı qərar verəcək şəxs olacaq. Buna qədər bu səlahiyyət rəhbərlikdə idi. Həmçinin, “Real” rəhbərliyi Alonsoya klubun bütün heyətinə tam nəzarət səlahiyyəti verib. Məlumata görə, rəhbərlik heyətdə bəzi futbolçularda eqo probleminin olduğunu hesab edir. “Real” rəhbərliyi bu məsələni həll etmək üçün də Alonsoya səlahiyyət verib.

Qeyd edək ki, FİFA klublararası dünya çempionatının yarımfinalında “Real” PSJ-yə 0-4 hesabı ilə məğlub olub.

