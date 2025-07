Xarici ölkədə ödənişi necə edək?

Xarici ölkəyə səfər edən vətəndaşların qarşısında duran əsas suallardan biri də ödəniş üsuludur. Nağd pul aparmaq daha rahat hesab olunsa da, bəzi ölkələrdə təmassız ödəniş imkanları geniş yayılıb. Bəs hansı üsul daha sərfəlidir?

Turizm eksperti Ceyhun Aşurov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bir çox ölkələrdə kartla ödəniş keçərlidir.

"Pulunuzun əsas hissəsini kartda saxlaya bilərsiniz. Lakin hər ehtimal üçün müəyyən məbləğdə nağd vəsaitin olması yaxşıdır. Ödəniş kartla olduğu zaman məbləğ günün kursuna uyğun avtomatik konvertasiya olacaq və balansınızdan manatla çıxacaq. Ən sərfəli üsul bu hesab olunur", - deyə ekspert əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.