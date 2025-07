Qazilərin pensiyası artırılacaq?

Müharibə iştirakçılarının sosial rifahının yaxşılaşdırılması uzun illərdir cəmiyyətdə müzakirə olunan əsas məsələlərdəndir. Xüsusilə qazilər və veteranlar üçün pensiyaların artırılması ilə bağlı gözləntilər artmaqdadır. Bəs onların pensiyalarında artım gözlənilir?

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlətin əsas prioritetlərindəndir.

“Hazırda onların pensiyalarının hesablanması ilə bağlı yeni qanun dəyişikliyi müzakirə olunmur. Lakin hərbi qulluqçular və rütbəli pensiyaçılar daim dövlətin diqqətindədir və bu sahədə işlər gələcəkdə də davam edəcək”, - deyə nazirliyin cavabında qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

