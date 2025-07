İsrail Hərbi Hava Qüvvələri son sutka ərzində Qəzza zolağında 100-dən çox müxtəlif hədəfə aviazərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zərbələr əsasən hərbi obyektlərə, silah anbarlarına, yeraltı tunellərə və digər hərbi infrastruktur obyektlərinə yönəldilib.

