“Dini etiqadın sərbəst ifadəsi və söz azadlığı” adlı panel sessiya təşkil olundu

Şamaxıda keçirilən "Müasir informasiya məkanı və dini etiqad azadlığı” mövzusunda konfrans çərçivəsində “Dini etiqadın sərbəst ifadəsi və söz azadlığı” adlı panel sessiya təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, panel sessiya Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aqil Şirinovun moderatorluğu ilə keçirilib.

Paneldə Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin sədri və Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvü Ayaz Mirzəyev, “APA Holding” MMC-nin prezidenti Vüsalə Mahirqızı, "Azad Azərbaycan" Teleradio Yayım Şirkətinin prezidentinin müşaviri, Əməkdar jurnalist Etibar Babayev və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, "Amin" proqramının aparıcısı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Müşfiq Ötgün iştirak ediblər.

Aqil Şirinov vurğulayıb ki, ilahiyyatçılarla media nümayəndələri arasında koordinasiya hər zaman olmalıdır. O qeyd edib ki, komitənin tərkibindəki İlahiyyat İnstitutu bu sahədə media mənsubları ilə əməkdaşlığa hazırdır.

Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin sədri və Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvü Ayaz Mirzəyev qeyd edib ki, Azərbaycan mediası öz mütərəqqi ənənələrini davam etdirərək milli maraqları və mənəvi dəyərləri hər şeydən uca tutmalı, ümummilli məsələlərdə vahid mövqe ortaya qoymalı, Azərbaycan dövlətçiliyinin və vətəndaş birliyinin əsaslarını sarsıtmaq istəyən daxili və xarici dairələrə qarşı barışmaz olmalıdır.

“APA Holding” MMC-nin prezidenti Vüsalə Mahirqızı isə vurğulayıb ki, hazırda Azərbaycan mediasının dini məlumatlarla bağlı həssaslığı on qat artmalıdır:

"Çünki sosial şəbəkələrdə adi məlumatlar belə çox ciddi manipulyasiya vasitəsinə çevrilə bilir. Bununla mübarizə aparmaq üçün media nümayəndələri ilə treninqlər, qarşılıqlı görüşlər çox olmalıdır".

Panel müzakirələrlə davam edib.

Qeyd edək ki, konfrans "Global Media Group"un media dəstəyi ilə keçirilir.

