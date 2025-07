Bu şəxslər cərimələnə bilər

Son günlərdə havaların həddindən artıq isti keçməsi açıq havada çalışan insanların sağlamlığı üçün ciddi risklər yaradır. Günəş şüalarının ən güclü olduğu saatlarda çölə çıxmamaq tövsiyə olunsa da, bəzi işəgötürənlər bu xəbərdarlıqlara məhəl qoymur və işçilərin istidə işləməsinə şərait yaradırlar.

Hüquqşünas Elşad İsayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələ Əmək Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə tənzimlənir.

“Açıq havada temperatur 41 dərəcədən çox olduqda, yaxud qapalı, amma isidilməyən yerlərdə temperatur 14 dərəcədən aşağı olanda, işçilərə fasilə verilməli və iş müvəqqəti dayandırılmalıdır. Bu fasilələr iş vaxtı sayılır və işçiyə həmin vaxt üçün maaşı tarif üzrə tam ödənilir. Əgər iş tamamilə dayandırılarsa və bu, işçinin günahı ucbatından deyilsə, o zaman ona maaşın ən azı üçdə iki hissəsi ödənilməlidir”, – deyə hüquqşünas qeyd edib.

O əlavə edib ki, bu tələblərə əməl etməyən sahibkarlar inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilə bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

