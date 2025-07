Azərbaycan qaz ixracında strateji gücə çevrilir - Ekspert

"Azərbaycan tədricən qaz ixracatçısı ölkəyə çevrilir. Hazırda ölkəmiz həm Avropaya, həm də Türkiyəyə qaz ixrac edir və bu sahədə mövqelərini möhkəmləndirir".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli bildirib.

“Qaz bazarlarında Azərbaycanın təsir imkanları artır, hətta regional hegemonluq məsələsində təbii siyasi üstünlük müşahidə olunur. Lakin bu üstünlüyü qorumaq və genişləndirmək üçün ölkənin mövcud qaz ehtiyatlarının yetərli və dayanıqlı olması vacibdir. Bütün resursların bu məqsədə uyğun səfərbər olunması önəm daşıyır”, - deyə ekspert söyləyib.

Ə.Əlibəyli qeyd edib ki, Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini və ixrac imkanlarını artırmaq üçün alternativ qaz mənbələrinin axtarışı da strateji əhəmiyyət daşıyır:

“Bu baxımdan Türkmənistanla enerji sahəsində əməkdaşlıq və Transxəzər layihəsinin canlandırılması Azərbaycanın bölgədəki rolunu daha da gücləndirə bilər. Türkmən qazının Azərbaycan üzərindən daşınması həm enerji axınlarını şaxələndirər, həm də Azərbaycanı regionda daha önəmli qaz habına çevirər”.

Sevinc İbrahimzadə

