Ermənistan ikili siyasət yürüdür - Politoloq

Ermənistan Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü olmaq istəyir. Bəs bu, hansı dəyişikliklərə səbəb ola bilər?

Politoloq Yusif Bağırzadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan öz xarici siyasətində Avropa İttifaqının və Avropaya inteqrasiya siyasətini əsas götürüb:

“Hətta belə demək olar ki, 2026-cı ildə referendum keçiriləcəyi təqdirdə yalnız Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları deyil, həm də Ermənistan dövlətinin Avropaya inteqrasiyası məsələsi əsas mövzu kimi gündəmə gətiriləcək. Bu baxımdan Paşinyan hakimiyyətinin indiki addımları da Avropaya yönəldiyini göstərir. Lakin bununla yanaşı, bildiyiniz kimi, Ermənistan hələ də Rusiya başda olmaqla bir neçə ittifaqda – KTMT-də, Avrasiya İqtisadi İttifaqında və Gömrük İttifaqında fəaliyyətini davam etdirir. Hələ bu qurumlardan rəsmi çıxış olmayıb. Bu da Ermənistanın ikili siyasət yürütdüyünü göstərir”.

Y.Bağırzadə hesab edir ki, 2026-cı il seçkilərindən sonra Ermənistan konkret mövqeyini açıqlamalıdır:

“Bu məsələ ilə bağlı Rusiya dəfələrlə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Ermənistan isə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq vasitəsilə Rusiyadan asılılığını minimuma endirməyə çalışır. Eyni zamanda Avropadan iqtisadi güvən gözləyir. Bundan başqa, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalandıqdan və Ermənistan-Türkiyə sərhədi açıldıqdan sonra Ermənistanın Rusiyadan asılılığının daha da azalacağı gözlənilir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

