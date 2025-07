​Belçika məhkəməsi İsrailə silah daşınması barədə qərar verdi

Belçika məhkəməsi Flamand regional hökumətinin İsrailə hərbi texnika və hərbi təyinatlı malların daşınmasının qarşısını almağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçikada yerləşən dörd qeyri-hökumət təşkilatı İsrailə hərbi təyinatlı malların göndərilməsinin milli silah alveri qanunlarını və beynəlxalq humanitar qanunları pozduğu iddiası ilə iddia qaldırmışdı. Məhkəmə qərara alıb ki, Flamand regional hökuməti nəzarəti altında olan ərazilərdən, o cümlədən Avropanın ikinci ən böyük limanı olan Antverpen limanından İsrailə hərbi texnika və bütün hərbi təyinatlı malların tranzitinə mane olmalıdır.

Məhkəmə həmçinin Təl-Əvivin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində beynəlxalq hüququn sənədləşdirilmiş pozuntularına istinad edərək, regional hökumətdən silah alveri ilə bağlı qaydaları mütəmadi olaraq tətbiq etməyi tələb edib. Regional hökumət qərara etiraz edərək, yuxarı instaniyaya şikayət edəcək.

