Şuşa Forumu ilə Azərbaycan qlobal mediada söz sahibi olur - Naqif Həmzəyev

“Müasir dünyada informasiya müharibələri və media təhlükəsizliyi məsələləri getdikcə daha çox aktuallaşır. Bu kontekstdə 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun keçirilməsi Azərbaycanın informasiya siyasətində yeni bir mərhələnin başlanğıcını simvolizə edir”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib.

O bildirib ki, 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumu Azərbaycanın həqiqətlərinin təbliğində mühüm platforma rolunu oynayır:

“Bu Forum vasitəsilə ölkə beynəlxalq ictimaiyyətə öz mövqeyini çatdırmaq və informasiya sahəsindəki nailiyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı əldə edir. Forumun beynəlxalq səciyyə daşıması Azərbaycanın regional və qlobal media məkanında liderlik iddiasını təsdiq edir. Forum Azərbaycana qarşı informasiya hücumlarının qarşısını almaq və ölkənin haqq səsini yaymaq üçün güclü bir platforma yaradır. Bu, xüsusilə hazırkı geopolitik şəraitdə kritik əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan bu Forum vasitəsilə informasiya müharibəsindəki üstün mövqeyini və media transformasiyasında dayanıqlıliq siyasətini beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirir”.

N.Həmzəyev qeyd edib ki, forumun əsas mövzusu olan süni intellekt dövründə media dayanıqlılığı məsələsi müasir dövrün ən aktual problemlərindən biridir:

“Panel müzakirələr zamanı süni intellektin informasiya istehsalında yaratdığı imkanlar və risklər, dezinformasiyanın yayılmasının qarşısının alınmasında media savadlılığının rolu, sosial medianın ictimai etimada təsiri kimi mühüm mövzular ətraflı şəkildə müzakirə edilir. Forum çərçivəsində "İnnovativ yanaşmalar: Rəqəmsal dövrdə media savadlılığı", "Media savadlılığı informasiya təhlükəsizliyinin təminatı kimi" və "Sosial medianın təkamülü ictimai etimada necə təsir edir" kimi mövzular gündəmə gətirilir. Bu, Azərbaycanın media sahəsində təkcə texnoloji deyil, həm də təhsil və maarifləndirmə sahəsindəki fəallığını göstərir. Forumun Xankəndidə keçirilməsi Azərbaycanın informasiya və texnoloji suverenlik istiqamətində atdığı əmin addımların növbəti mərhələsidir. Bu, həm də ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra həmin ərazilərinin sosial-iqtisadi və mədəni həyata qayıtarılması prosesinin bir hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər”.

Millət vəkili deyib ki, bu vasitə ilə Azərbaycan regionda media və informasiya texnologiyaları sahəsində liderlik rolunu öz üzərinə götürdüyünü nümayiş etdirir:

“Bu, ölkənin təkcə enerji resursları ilə deyil, həm də intellektual potensialı ilə regional və qlobal səviyyədə tanınmaq istəyinin göstəricisidir. 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumu Azərbaycanın informasiya siyasətində həm müdafiə, həm də hücum strategiyasını əks etdirən mühüm bir hadisədir. Forum ölkənin media sahəsindəki liderlik iddiasını beynəlxalq səviyyədə təqdim etməklə yanaşı, rəqəmsal dövrün çağırışlarına cavab vermək üçün innovativ yanaşmaların işlənib hazırlanmasına töhfə verir. Bu Forum eyni zamanda Azərbaycanın informasiya suverenliyinin gücləndirilməsi, media dayanıqlılığının artırılması və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ölkə imicinin formalaşdırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Gələcəkdə bu cür tədbirlərin davamlılığı Azərbaycanın qlobal informasiya məkanında mövqeyinin daha da güclənməsinə xidmət edəcəkdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

