Ağdam Hərbi Prokurorluğunda yeni təyinat olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Baş prokuror Kamran Əliyev bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, ədliyyə polkovnik-leytenantı Bayramov Yasin Rasim oğlu Ağdam Hərbi Prokurorunun müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.