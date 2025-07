"Qarabağ" qalib gələ biləcək? - Ekspert şansları dəyərləndirdi

"Qarabağ" bu gün səfərdə İrlandiyanın “Şelburn” klubu ilə üz-üzə gələcək. Maraqlıdır, görəsən, Azərbaycan təmsilçisi bu çətin oyundan qalib ayrılmağı bacaracaq?

Futbol eksperti Kənan Məstəliyev Metbuat.az-a fikirlərini bölüşüb. Onun sözlərinə görə, İrlandiya çempionatı o qədər də güclü deyil, ancaq hər halda həmin ölkənin çempionu olan komandaya ciddi yanaşmaq lazımdır:

“”Şelburn”un əvvəlki matçlarını izləyən biri olaraq deyə bilərəm ki, bu komandaya qeyri-ciddi yanaşmaq, yuxarıdan aşağı baxmaq düzgün deyil. Çempionatın ilk təsnifat mərhələsində “Linfield”lə matçda “Şelburn”un aktiv, sürətli, çevik və fiziki cəhətdən yaxşı hazırlıqlı komanda olduğunu gördük. İstəkləri, əzmləri var və qələbə qazanmaq üçün oynayırlar. Sadəcə əsas fərq ondadır ki, “Qarabağ”ın futbolçularının keyfiyyəti rəqiblərinkindən daha yüksəkdir. “Şelburn”da “Yankoviç”, “Medina”, “Zubir” və digərləri səviyyəsində oyunçular yoxdur. Yəni fərdi keyfiyyət baxımından geri qalırlar. Bəli, çoxlu epizodlar yarada bilirlər, istər standart vəziyyətlərdən, istər meydanın mərkəzindən müxtəlif variasiyalarla hücuma keçirlər. Amma son nöqtəni qoymaqda çətinlik çəkirlər. Bu da futbolçu keyfiyyətlərinin aşağı olması ilə bağlıdır”.

K.Məstəliyevin fikrincə, əgər “Qarabağ” öz sistemli oyununu qoruya bilsə, xüsusilə də ilk 15-20 dəqiqədə pressinq tətbiq edib rəqibi yorsa və onların oyununu poza bilsə, səfərdən sərfəli nəticə ilə dönmək olar.

“Hətta bu baş verməsə və səfərdə nəticə istənilən kimi olmasa belə, ümumilikdə mərhələni keçməyə daha yaxın olan tərəf “Qarabağ”dır. Favorit məhz Azərbaycan təmsilçisidir və şansımız rəqibə nisbətdə daha çoxdur”, - deyə ekspert əlavə edib.

Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

