Məşhur brendin kəklikotusu zərərli çıxdı

Fransada məşhur "Carrefour" marketlər şəbəkəsinin satdığı kəklikotu məhsulunda normadan artıq pestisid qalıqları aşkarlanıb. Məhsul dərhal satışdan yığışdırılıb və istehlakçılara geri qaytarmaları üçün çağrılış edilib. Bu hadisə oxşar məhsulların digər ölkələrin bazarlarında da təhlükə yarada biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb.

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a danışan qida təhlükəsizliyi üzrə ekspert Asim Vəli, xüsusilə qurudulmuş ədviyyatların yüksək risk daşıdığını və istehlakçıların ehtiyatlı olmalı olduğunu bildirib:



“Ədviyyatlar, xüsusilə də kəklikotu, nanə, qara istiot kimi məhsullar yüksək riskli qida qruplarına aiddir. Çünki bu məhsullar qurudulmuş və üyüdülmüş formada olduğuna görə çirklənməni gizlətmək daha asandır”.

Onun sözlərinə görə, Fransada məşhur “Carrefour” marketlər şəbəkəsinin satışa çıxardığı “Carrefour Classic kəklikotu 18 qram” adlı məhsulda normadan artıq pestisid qalıqları aşkarlanması bir daha sübut edir ki, brend olmaq təhlükəsizlik zəmanəti deyil.

Ekspert qeyd edir ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində nəzarət funksiyasını Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) həyata keçirir. Həm yerli istehsal, həm də idxal olunan ədviyyat məhsulları, o cümlədən kəklikotu risk əsaslı nəzarət planı çərçivəsində mütəmadi olaraq laborator analizlərə cəlb olunur.

“Lakin bu yoxlamalar bütün bazarı əhatə etmir, yalnız partiya əsaslı şəkildə həyata keçirilir. Bu da o deməkdir ki, bazarda olan bütün məhsullar yox, risk qrupuna daxil olan müəyyən partiyalar analizlərə yönləndirilir. İdxal edilən ədviyyatlar ölkəyə daxil olarkən gömrük və AQTA nəzarətindən keçir. Proses mərhələli şəkildə aparılır. Əvvəlcə sənədlərin yoxlanılması, daha sonra vizual və fiziki baxış, ardınca isə seçmə üsulu ilə nümunələrin götürülməsi və laborator analizlər. Bu analizlər zamanı məhsullarda pestisid qalıqları, mikotoksinlər, ağır metallar və mikrobioloji göstəricilər yoxlanılır. Əgər məhsul tələblərə cavab verməzsə, satışa buraxılmır. Ədviyyat məhsullarının qurudulmuş və üyüdülmüş formada olması onların tərkibindəki çirklənməni aşkarlamağı çətinləşdirir. İstehsal və saxlama zamanı bəzi hallarda müxtəlif kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Hətta məhsulun rəngini və qoxusunu qorumaq üçün süni qatqı maddələri də əlavə edilə bilər. Bu da sağlamlıq üçün risk yaradır. Ədviyyat məhsulu alarkən etiketləri diqqətlə oxuyun. Tanımadığınız və ya şübhəli məhsullardan uzaq durun. Əgər dad, qoxu və rəngdə qəribəlik hiss edirsinizsə, məhsulu istifadə etməyin. Zəruri hallarda müvafiq qurumlara məlumat verin”, - A.Vəli əlavə edib.

Ülkər Cəllzadə / Metbuat.az

