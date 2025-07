Rəşad Atakişiyevin şəhid olmasından 4 il ötür

Bu gün Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnik-leytenantı, şəhid Rəşad Atakişiyevin anım günüdür. O, aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Həmçinin Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi münasibətilə keçirilən hərbi paradda səmada nümayiş etdirdiyi manevrlərlə yadda qalıb.

Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Metbuat.az-a danışarkən bildirib ki, Rəşad Atakişiyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən təcrübəli MİQ-29 pilotu biri kimi həm yaddaşlardadır, həm də şəhidlik zirvəsinə ucalıb:

“2019-cu ilin 24 iyul tarixində təlim-məşq uçuşları zamanı Xəzər dənizi üzərində, Şorabad qəsəbəsi istiqamətində rabitə əlaqəsi itən Rəşad Atakişiyev bir müddət itkin düşmüş hesab olunub. Uzun sürən axtarışlardan sonra onun nəşi avqustun 20-də tapılıb və II Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Təcrübəli hərbi pilot olan Rəşad Atakişiyev həm də Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub.

“Onun adı bu gün də Azərbaycan Ordusunda və Silahlı Qüvvələrində dərin ehtiramla yad edilir. Rəşad Atakişiyev MiQ-29 təyyarəsini peşəkar şəkildə idarə edən, hərb sənətini dərindən bilən, yüksək bacarığa malik bir zabit idi. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin”, - deyə hərbi ekspert əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

