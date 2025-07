ABŞ qapıları bağlayır - Əfqanların aqibəti necə olacaq?

Ağ Ev administrasiyası əfqanların ABŞ-yə köçürülməsinə dair proqramları dayandırır. Belə ki, Əfqanıstandan olan 250 mindən çox şəxsə yardım məqsədilə yaradılmış proqramlar ləğv edilir.

Politoloq Samir Hümbətov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Ağ Ev nəinki əfqanlar, bir çox miqrantların ölkəyə gəlişinə qadağa qoyulmağa hazırlaşır:

“Xüsusən də müsəlman ölkələrindən gəlişi dayandırmağı ABŞ daha çox planlaşdırır. Bunu Donald Tramp çıxışlarında da gizlətməyib. Bu gün də gizlətmir, açıq şəkildə bildirir ki, miqrant axınının qarşısını almağa çalışır, yaxud şərtləri daha da ağırlaşdırır ki, istədiyinə nail olsun. Əfqanların gəlişinin qarşısını almaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, görünür, müəyyən ehtiyatlanmalar başlayıb. Böyük ehtimalla bu narahatlıq da elə həmin səbəbdəndir”.

Politoloqun sözlərinə görə, qərar veriləndən sonra əfqanların ABŞ-yə girişi çətinləşə bilər, bu, ümumiyyətlə mümkünsüz hala da gələ bilər. Onların aqibəti isə ya Avropaya, ya öz ölkələrinə, ya da Türkiyə və İrana qayıtmaqla nəticələnə bilər:

“Amma istənilən halda bu insanlar, yəni Əfqanıstandan çıxan əfqanlar Talibandan qaçıblar. Onların bir çoxu Həmid Kərzai hökuməti dövründə, yaxud Talibanın hakimiyyətə gəlməsindən əvvəlki mərhələdə vəzifə tutan, hökumət strukturlarında çalışan şəxslər olublar. Buna görə də Əfqanıstana qayıtmaq onlar üçün təhlükəlidir. Lakin ABŞ üçün bu aqibət maraqlı deyil. Onlar üçün əsas məsələ budur ki, qərar verilib və bu qərar icra olunmalıdır. O baxımdan düşünürəm ki, əgər belə bir qərar verilərsə, bu, əfqan qaçqınlarının Avropaya, Türkiyəyə, İrana və digər ölkələrə üz tutmasına yol aça bilər. Başqa hansısa ciddi dəyişiklik olacağını düşünmürəm. Onsuz da ABŞ ilə Taliban arasında münasibətlər yoxdur, rəsmi tanınma baş verməyib. Tanınsa belə, ciddi bir dəyişiklik baş verəcəyinə inanmıram”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

