Paytaxtda qiymətlər niyə yüksəkdir?

Bəzən eyni məhsulun bölgələrdə daha ucuz, Bakıda isə daha baha olduğunu görürük. Bəs qiymət fərqinin səbəbi nədir? Nə üçün bölgələrdə daha sərfəli alış mümkündür?

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert, iqtisadçı Cəfər İbrahimli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hansısa məhsulun regionlarda və Bakıda qiymətinin fərqli olması iqtisadi qanunauyğunluqdur:

“Belə ki, Bakı şəhərində işçilik xərcləri, malın və ya ətin daşınma və gətirilmə xərcləri, saxlanma xərcləri, obyektlərin icarə haqları və ümumilikdə qiymət səviyyəsi regionlarla müqayisədə daha yüksəkdir. Bu fərqlərin hamısı istər-istəməz satış qiymətinə təsir edir. Xərclərin artması maya dəyərinin yüksəlməsinə, bu da nəticə etibarilə qiymət dəyişikliyinə səbəb olur. Bu baxımdan müəyyən qədər qiymət fərqinin olması normaldır”.

Ekspertin sözlərinə görə, əgər bu fərq ciddi rəqəmlərə çatırsa, o zaman məsələ təkcə xərclərlə bağlı olmaya da bilər:

“Bu, həm də iqtisadiyyatın fundamental məsələləri, satış kanallarının imkanları, tədarük şəbəkələrinin effektivliyi ilə bağlı ola bilər. Bu vəziyyət təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkəsində də belədir. Böyük tədarük mərkəzləri ilə satış nöqtələri arasında qiymət fərqi daşınma, saxlanma və digər xərclərin təsiri ilə yaranır. Bütün bu amillər qiymət fərqliliyinə səbəb olur və bu da ümumilikdə normal iqtisadi proses kimi qəbul edilməlidir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

