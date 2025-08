Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Hacıqabul yolunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində polis baş serjantı Qurbanlı Rəsul Mərdan oğlu həyatını itirib.

O, Füzuli Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı olub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

