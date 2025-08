Unun son topdansatış qiymətləri açıqlanıb - SİYAHI

Azərbaycanda 31 iyul tarixindən etibarən unun son topdansatış qiymətləri məlum olub.

Metbuat.az ölkədə 50 kq-lıq unun son topdansatış qiymətləri 25,8-28 manat arasında dəyişir.

Belə ki, ölkə üzrə bazara təqdim olunan ən ucuz un növü “Dəvəçi-Taxıl" MMC (25 manat 80 qəpik), ən bahalısı isə "Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD" BM-dir (28 manat).

Qeyd edək ki, unun topdansatış qiymətləri üzrə aşağı və yuxarı həddi eyni səviyyədə qalıb.

Bu ilin 31 iyul tarixinə olan məlumatlara əsasən, Azərbaycanda istehsalçılar tərəfindən unun son topdansatış qiyməti aşağıdakı kimi müəyyənləşib:

