Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrı Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə mədəniyyət nazirinin müavinləri, deputatlar, ölkənin ədəbi-ictimai xadimləri, media mənsubları iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, Elçin Əfəndiyev I-ci fəxri xiyabanda dəfn ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.