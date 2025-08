Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasiminə əklil göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vida mərasimi Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilir.

