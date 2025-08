Lənkəranda təbiətə ziyan vuranlar cəzalandırıldı

Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən digər müvafiq dövlət qurumları ilə birgə ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji sabitliyin təmin edilməsi və sanitariya-gigiyena qaydalarına riayət olunması məqsədilə nəzarət-profilaktiki tədbirlər davam etdirilir.

DİN Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı Xəzər dənizinin sahilboyu ərazilərində yerləşən, həmçinin digər istirahət və iaşə obyektlərdə məişət tullantılarının tutumlardan kənar yerlərə atılması, tullantı təyinatlı suların kənar yerə axıdılması, yerin təkindən qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Aşkarlanan neqativ hallarla bağlı 62 nəfər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.

Bundan əlavə, keçirilən tədbirlərlə aşkarlanmış 5 qanunsuz ağackəsmə faktı ilə bağlı toplanmış materiallar təbiətə dəymiş ziyanın miqdarının müəyyən edilməsi və müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün aidiyyəti üzrə göndərilib.

Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.

