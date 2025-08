“Aİ-95” benzininin satışı dayandırılıb? - RƏSMİ

Yerli KİV-də yayılan məlumatlara görə, Bakının bir çox yanacaqdoldurma məntəqələrində “Aİ-95” premium benzinin satışı dayandırılıb. İddia olunur ki, “Aİ-95″ premium bahalaşacaq.

Bu barədə "SOCAR Petroleum" QSC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbə rəisi Afaq Rza Metbuat.az-ın sorğusuna cavab verib.

O bildirib ki, “SOCAR” brendli yanacaqdoldurma stansiyalarında (YDS) “Aİ-95” markalı yanacağın satışı dayandırılmayıb:

“Sadəcə olaraq, yüksək tələbat səbəbindən bəzi stansiyalarda yanacaq ehtiyatı müvəqqəti olaraq bitib. Bu gündən etibarən isə bütün YDS-lərdə “Aİ-95” markalı yanacağın satışı tam bərpa olunur və sürücülər bütün stansiyalardan fasiləsiz şəkildə yanacaq əldə edə biləcəklər”, - deyə açıqlamada qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

