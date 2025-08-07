Pezeşkianın İrəvana səfəri səfəri nə vəd edir? - ŞƏRH

Pezeşkianın İrəvana səfəri səfəri nə vəd edir? -
16:44 7 Avqust 2025
202 Siyasət
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian yaxın iki həftə ərzində Ermənistana rəsmi səfər edəcək. Bu səfər İran-Ermənistan münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcı ola bilərmi?

Politoloq Əlimusa İbrahimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu cür səfərlər dövlətlər arasında münasibətlərə güclü təkan verir.

Onun sözlərinə görə, bu səfər də Ermənistan–İran münasibətlərinin yeni səviyyəyə qaldırılmasına səbəb olacaq:

“Amma maraqlısı budur ki, Ermənistan bu gün həm Avropa İttifaqı, həm də ABŞ ilə münasibətlərin inkişaf mərhələsini yaşayır. Məlum olduğu kimi, ABŞ Zəngəzur dəhlizinin açılmasında və fəaliyyət göstərməsində, o cümlədən dəhlizin ABŞ şirkətləri tərəfindən idarə olunmasında ciddi maraqlıdır. Bu isə, heç şübhəsiz, İranın ürəyincə deyil. Yəni nə Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının Ermənistanda olması, nə də onun ABŞ ilə daha yaxın münasibətlər qurması İranı razı sala bilər. Amma təbii ki, İranın bu məsələdə Ermənistana təsir imkanları məhduddur. Ermənistan əgər münasibətlərini Avropa ölkələri və ABŞ ilə inkişaf etdirmək istəyirsə, İranın bu proseslə bağlı narahatlıqları onu o qədər də maraqlandırmır”.

İran prezidentinin səfərindən sonra Ermənistan Avropa İttifaqı və ABŞ ilə münasibətlərində müəyyən aydınlıq yarana biləcəyini deyən Ə.İbrahimovun fikrincə, Ermənistan İranın narahatlığını aradan qaldırmaq üçün müəyyən diplomatik addımlar atacaq:

“Məlum olduğu kimi, İran ciddi şəkildə narahatdır ki, ABŞ qoşunları Ermənistanda yerləşdirilə bilər və ya Zəngəzur dəhlizinin açılması İranı oyundankənar vəziyyətdə saxlaya bilər. Amma güman edirəm ki, Pezeşkianın səfərindən sonra veriləcək bəyanatlar fonunda bu məsələlər bir qədər aydınlaşacaq. Ermənistan İrana bir daha vəd edə bilər ki, onun ərazisindən heç bir zaman İrana qarşı hər hansı qüvvə istifadə edilməyəcək. Eyni zamanda, Ermənistanın qoşulduğu layihələrdə İrana qarşı təhdid kimi istifadə oluna bilməz”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

İran Ermənistan Əlimusa İbrahimov
