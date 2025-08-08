Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?

Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?
16:32 8 Avqust 2025
222 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda vəfat edən şəxsin əmək pensiyası qanunla müəyyən olunmuş qaydada ailə üzvlərinə verilir.

Bu zaman mərhumun iş stajı və topladığı pensiya kapitalı nəzərə alınır. Məqsəd, qanunda göstərilən tələblərə cavab verən ailə üzvlərinin maddi təminatını qorumaqdır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, vəfat etmiş ailə başçısının əmək pensiyası yalnız qanunla müəyyən edilmiş ailə üzvlərinə təyin edilir və onlara ödənilir.

Bu şəxslərə 18 yaşına çatmamış və ya əlilliyi olan övladlar, 23 yaşına çatana qədər əyani təhsil alan övladlar, yaşlı və ya əlilliyi müəyyən edilmiş valideynlər, əri, arvadı, həmçinin vəfat etmiş şəxsin baxımında olan müəyyən digər ailə üzvləri daxildir. Pensiyanın yönləndirilməsi mərhumun əmək stajı, fərdi pensiya kapitalı və digər normativ sənədlər əsasında həyata keçirilir. Bu pensiyanın ailə üzvlərindən kənar şəxslərə verilməsi mümkün deyil.

Əlavə olaraq, əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailəsinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin üç misli qədər dəfn üçün müavinət verilir. Dəfn üçün müavinət, pensiyaçını ailə üzvləri xaricində dəfn edən şəxslərə də ödənilə bilər. Bu mexanizm, vəfat etmiş şəxsin sosial təminatının ailə üzvlərinə ədalətli və şəffaf şəkildə ötürülməsini təmin edir və hüquqi müstəvidə təminat verir.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Vəfat edən şəxsin pensiyası
metbuat.az

