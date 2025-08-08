Azərbaycan ən güclü 25 dövlət sırasına daxil ola bilər

“Zəngəzur dəhlizi açılacaq və mahiyyətindən əlavə layihələri də özündə ehtiva edəcək”.

Bunu politoloq Qədir Aslan Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin bir hissəsidir və burada böyük güclərin iqtisadi, ticari, həmçinin təhlükəsizlik, sığorta və hərbi maraqları da öz əksini tapmaqdadır:

“Son beş il ərzində böyük güclərin bu ərazidə böyük oyunlar apardığını müşahidə etdik. Hər kəs əlindən gələni etdi, hər kəs öz gücünü sərf elədi, amma nəticədə son partiyanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının başında durduğu alyans qazandı. Mən bunu dəfələrlə proqnozlaşdırmış və məsələnin Vaşinqtonda həll olunacağını qeyd etmişdim. Belə də oldu. Təbii ki, dəhliz açılacaq. Bu dəhliz mahiyyətindən əlavə layihələri də özündə ehtiva edəcək”.

Q.Aslanın sözlərinə görə, əsas məqsəd isə Rusiyadan və İrandan yan keçməklə iqtisadi, ticari nəqliyyat arteriyalarının yaradılmasıdır:

“Bildiyiniz kimi, qlobal ticarətdə Şərqdən Qərbə doğru gedən malların və yüklərin daşınma müddətinin 36 gündən 16 günə enməsi çox önəmli və effektiv bir yolun açılması deməkdir. Bu yolun keçdiyi bütün tərəflər istəyirlər ki, dəhliz bir an öncə açılsın. Maraqlı olmayan tərəflər isə sanksiya altında olan dövlətlərdir, yəni Rusiya və İran. Onların da təbii ki, təsir imkanları azaldıldı, son beş ildə atdıqları addımların qarşısı alındı. Nəticə etibarilə biz hazırda tarixi bir hadisəni yaşayırıq. Bu, bizim dövlətin hətta gələcəkdə dünyanın ən güclü 25 dövləti sırasına daxil olmasına yol aça bilər. İqtisadi, hərbi və siyasi baxımdan isə gücümüzü qat-qat artıracaq”.

