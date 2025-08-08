Şəhid ailəsi statusu digər ailə üzvlərinə ötürülə bilər?

Bəzi hallarda şəhid ailələrinin üzvləri mövcud sosial hüquqlarından könüllü şəkildə imtina edib, onların digər ailə üzvünə verilməsini istəyə bilər. Bəs bu mümkündürmü?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, şəhid və şəhid ailəsi statusu maraqlı şəxsin müraciəti və dövlət orqanlarının və ya müvafiq hərbi hissənin vəsatətinə əsasən müvafiq orqanların verdiyi arayışla təsdiq olunur.
Belə ki, şəhid ailəsinin üzvləri aşağıdakı şəxslər hesab edilir:
- Şəhidin arvadı (əri);
- Valideynləri;
- 18 yaşına çatmamış uşaqları (əyani təhsil aldıqda 23 yaşadək);
- 18 yaşına çatanadək əlilliyi müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladları (əyani təhsil aldıqda 23 yaşadək);
- Uşaq evlərində tərbiyə olunan qardaş və bacıları (əyani təhsil aldıqda 23 yaşadək);
- Qanunla onları saxlayan şəxs yoxdursa, baba və nənələri.
Qeyd olunub ki, qanunvericilikdə şəhid ailəsi statusunun digər ailə üzvlərinə ötürülməsi nəzərdə tutulmayıb.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az