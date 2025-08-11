TRIPP layihəsi region üçün yeni imkanlar yaradacaq - Naqif Həmzəyev

TRIPP layihəsi region üçün yeni imkanlar yaradacaq -
09:41 11 Avqust 2025
172 Siyasət
Sevinc İbrahimzadə
"TRIPP layihəsi və digər kommunikasiya marşrutlarının açılması regionda iqtisadi inkişaf üçün yeni imkanlar yaradacaq".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib.

O bildirib ki, bu, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün eyni zamanda region dövlətləri üçün iqtisadi fayda vəd edir:

"Münaqişənin sona çatdırılması bütün Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin təmin edilməsinə töhfə verəcəkdir. Bu, həm Gürcüstan kimi qonşu ölkələr, həm də böyük güclər üçün faydalı olacaq. 8 avqustda Vaşinqtonda imzalanmış birgə bəyannamə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində yeni səhifənin açılmasını simvolizə edir. ATƏT Minsk Prosesinin bağlanması, sülh sazişinin paraflanması və TRIPP kimi infrastruktur layihələrinin planlaşdırılması regionda uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi istiqamətində mühüm addımlardır".

N.Həmzəyev qeyd edib ki, Tramp administrasiyasının bu prosesdə fəal rol oynaması ABŞ-nin regiondakı nüfuzunu artırmaq və Rusiyanın həmin sahədəki rolunu məhdudlaşdırmaq cəhdini əks etdirir:

"Lakin bu razılaşmanın uğurla həyata keçirilməsi hər iki tərəfin siyasi iradəsindən və ictimai dəstəkdən asılıdır. Gələcəkdə sülh sazişinin tam imzalanması, ratifikasiyası və praktiki həyata keçirilməsi bölgənin taleyini müəyyən edəcək mühüm mərhələlər olacaq. Bu prosesin uğurla başa çatdırılması nəinki Azərbaycan və Ermənistan, həm də bütün Cənubi Qafqaz regionu üçün yeni inkişaf imkanlarının yaradılmasına səbəb olacaq".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

TRIPP Naqif Həmzəyev
metbuat.az

