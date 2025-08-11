İynə vurulan 1 aylıq körpə öldü

İynə vurulan 1 aylıq körpə öldü
11:15 11 Avqust 2025
74 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Siyəzəndə bir aylıq körpə iynədən ölüb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Siyəzən şəhər sakini, bir aylıq Əli Aqşin oğlu Novruzova iynə vururulub. İynədən sonra körpə ölüb.

Uşağın babası Camal Novruzov hüquq-mühafizə orqanlarına bununla bağlı şikayət edib.

Şikayətçi ərizəsində həmyerlisi 1958-ci il təvəllüdlü Mənsurə Cəlal qızı Ağayevanın onun nəvəsi Əli Aqşin oğlu Novruzova iynə vurmasını, nəticədə nəvəsinin ölməsini bildirib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

